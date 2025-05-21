Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen UNİDES (Üniversitelerarası Değişim Programı) kapsamında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) öğrencilerine yönelik kapsamlı bir kültürel gezi programı düzenlendi."İlçeden İlçeye Kültür Yolculuğu" başlığıyla gerçekleştirilen etkinlik, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin katılımıyla, Erzurum’un dört farklı ilçesinde unutulmaz anlara sahne oldu.Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önündeki anıt alanından başlayan kardeşlik yolculuğu, öğrencileri doğa, tarih ve kültürle buluşturdu. Katılımcılar; Tortum Şelalesinin eşsiz manzarasında doğayla iç içe vakit geçirirken, Uzundere Yedigöllerde huzuru deneyimledi. Narman Peri Bacalarında Erzurum’un kültürel zenginliklerini tadan öğrenciler, Pasinlerde bulunan tarihi kale ve türbesinde tarihle iç içe manevi bir atmosfer yaşadı.Etkinlik boyunca 6 farklı dilde teşekkür mesajları ile duygularını dile getiren öğrenciler, bu organizasyonun kültürlerarası dostluğu pekiştirdiğini ifade etti. UNİDES ve YTB iş birliğinin, farklı coğrafyalardan gelen gençler arasında kardeşlik köprüleri kurduğu bir kez daha gözler önüne serildi.Geziye katkı sağlayanlara teşekkür edilen program sonunda; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na, YTB Koordinatörü ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit’e, Proje Koordinatörü Tuba Acar’a ve etkinliğe kulüp düzeyinde destek veren Nihavend Mûsiki Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa Özfidan’a şükranlar sunuldu.Her adımda kardeşliği büyüten bu anlamlı kültür yolculuğu, genç gönüller arasında kalıcı bağların kurulmasına vesile oldu.