Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen ‘Türk Mutfağı Haftası’ çerçevesinde organize edilen programda Bitlis yemekleri ikram edildi.Türkiye genelinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası’ kapsamında Bitlis’e özgü geleneksel yemekler, düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, yörenin tarihi ve kültürel zenginliği kadar damaklarda iz bırakan lezzetleri de ön plana çıkarıldı. Etkinlikte Bitlis’e özgü büryan kebabı, ciğer taplaması ve içli köfte gibi birçok yöresel yemek katılımcıların beğenisine sunuldu.Düzenlenen programda bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis’in birçok coğrafi işaretinin olduğunu kaydederek, "Bu haftanın kutlanabileceği en kıymetli yerlerden birisi şüphesi yok ki Bitlis’tir. Bitlis; Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu’yu birleştiren çok önemli bir noktada kadim bir şehir. Binlerce yıllık tarihe sahip ve doğasının getirdiği zenginliklerle birlikte birçok gastronomik özelliği de aslında beraberinde getiriyor. Birçok coğrafi tescil alan ürünümüz var. Güzel yemeklerimiz var. Artık hepimizin bildiği üzere kültürel faaliyetler ve turizm sadece gezmek ve görmekten ibaret değil. İnsanlar gastronomi amacıyla da geziler düzenliyor. Dolayısıyla bizim yemek kültürümüzün geliştirilmesi ve bunun mümkün olduğunca fabrikasyon olmaktan uzak doğal süreçlerine uygun bir şekilde sunumunun yapılması çok önemli. İşte Bitlis burada çok net bir şekilde öne çıkan açık ara illerimizden bir tanesi. Bizde bunu belediyemiz, üniversitemiz ve diğer paydaşlarımızla birlikte her daim vurguluyoruz. Tarihi mekanlarımız artık yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bitlis’in beş minaresi gözle görülebilir bir hale geldi. Tarihi hanlar, hamamlar ve camiler ortaya çıktı. Bunda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere belediye başkanımızın, valilerimizin, vekillerimizin ve birçok paydaşın çok büyük rolü var. Bu artık Bitlis’in zincirlerini kırması kesinlikle hepimize bir işaret veriyor. Bu tarihi mekanlarda Bitlis’in birçok güzelliğini sergilediğimiz gibi yemeklerini de inşallah sergileyerek hem Bitlisli hemşehrilerimize hem Bitlis dışında olan Bitlislilere ve hem de yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimize servis yaparak Bitlis kültürüne, turizmine ve ekonomisine katkıları artırmamız gerekiyor" dedi.Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise kentin 250’nin üzerinden yöresel yemeğinin olduğunu hatırlatarak, "Tabi Bitlis kadim bir şehir. Bitlis 7 bin yıllık tarihi olan bir şehir. Bununla beraberde aynı zamanda mutfağı olan çok zengin yelpazeye sahip bir şehir. Özellikle son yıllarda Bitlis’in tarihinde, kültüründe yaptığımız yeniliklerle inşallah Bitlis’i her alanda herkesle yarışabilecek bir duruma getireceğiz. Bugün özellikle Türk mutfağında bizim Bitlis mutfağı dediğimiz benim bildiğim 250’nin üzerinde yöresel yemek var. Ekseriyeten bilmiyoruz çoğu kayıplara karışmış ama bugün size sunacağımız özellikle Bitlis yöresel yemekleri belediyemizin kadın kooperatifinin yaptığı yemeklerden oluşuyor" diye konuştu.Bitlis mutfağının hak ettiği yerde olmadığını belirten Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da, "Çok zengin bir mutfağımız var. Fakat biz bunu çok hak ettiği yere taşıyamamışız. Son iki yıl içinde bazı ürünlerin coğrafi işaretini almaya başladık. Kısa bir süre önce Bitlis balı coğrafi işaretini aldı. Üniversitemizin başvurusu ile üç yemeğimiz coğrafi işaret almıştı. Ancak dün itibari ile çorti taplamasının da coğrafi işaretini aldık. Gari aşı da inşallah kısa bir süre sonra almış olacak. Dolayısıyla şu anda 8-9 tane coğrafi işaretimiz oldu. Bu ürünlerin yarısından fazlası gastronomiyle ilgili. Bu anlamda bütün kurumlara ve başta üniversitemiz olmak üzere işler düşüyor. İnşallah biz gastronomi alanında üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Tabi Bitlis’te çok önemli mekanlar restore edildi. Bitlis Belediyesi de gastronomi evi gibi mekanlar oluşturmak istiyor. Bizim de üniversite olarak böyle bir projemiz var" dedi.