Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 277 milyar dolar üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29 bin 505 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Türkiye’yi Avrupa’nın 6., dünyanın 8. yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2.251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık” dedi.Programları kapsamında Bingöl’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Buluşmaları" programında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Bizler bugüne kadar milletimizin gösterdiği en büyük desteği alarak, toplumun büyük kesiminin güvenine nail olmuş büyük bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Ekonomi, terör, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye’nin önündeki neredeyse yarım asırlık sorunları fiilen çözmüş başarılı ve büyük bir siyasi parti olan AK Partinin mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; milletimizin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolarımızla güçlü yarınlara emin adımlarla ilerliyoruz. Yıllardır inkar edilen, ihmal edilen kişisel hak ve özgürlükler tek tek teslim ediliyor. Her kesim için özgürlükler genişliyor. Başta Gazze olmak üzere Müslüman olsun olmasın tüm mağdurların haklarını cesaretle savunarak küresel bir umut ışığı haline geliyor. Türkiye yükseliyor, güçleniyor. Bu da birilerini rahatsız ediyor. Bu yükselişe ve güçlenmemize son vermek isteyenler milli irademize karanlık ellerini uzatarak, 85 milyonun kardeşliğini bozmaya çalışıyor” diye konuştu.“Birliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan bu kirli tezgahları yıktık”Bakan Uraloğlu, "PKK’sı, FETÖ’sü, PYD’si, YPG’si, DAEŞ’i terör örgütleri maskesi altında yedi düvel bizim bu birliğimizi dirliğimizi yıkmaya çalışıyor. Bizler, bu toprakların ve bu milletin sevdalısı olarak, oynanan oyunu çok net görüyor, bu kirli senaryoyu yakından takip ediyoruz. Teröre karşı insani ve vicdani dik duruş sergilemesi gerekenlerin, terörü ve teröristi nasıl koruduğunu, sorumluları nasıl perdelediğini ibretle izliyoruz. Sosyal medya yalanlarıyla, yalan haberlerle, çarpıtmayla, sistemli saldırılarla, seçmen tercihlerine yönelik tehditlerle, milli iradeyi etki altına almaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar, olamayacaklar. Vatanımız, toprağımız, değerlerimiz, inançlarımız, kardeşliğimiz ebedidir. Hamdolsun bugüne kadar milletimizin iradesi ve bizlerden eksik etmedikleri duaları ile ülkemizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan bu kirli tezgahları yıktık. Bundan sonra daha etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu."Yaşadığımız sıkıntıların temelinde mevcut darbe anayasası var”Ayrıca yeni bir anayasa yapılması içi yapılan çalışmaları hatırlatan Uraloğlu, "Bugün hiç şüphesiz hem siyasi hem de hukuksal alanda yaşadığımız sıkıntıların temelinde mevcut darbe anayasası var. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim temeli zayıf olan bir binaya kat çıkmakla aynı şey. Türkiye’nin bugün ulaştığı noktada artık darbe anayasası ile bu iş yürümez. Canı gönülden inanıyorum ki yeni anayasayı da sizlerle birlikte hayata geçirerek sivil siyasetin alanını genişletecek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.“2071 için hedefler koyduk”AK Parti olarak ekimden itibaren bütün Türkiye’de kuşatıcı, güzel bir kongre sürecini başlatarak kongrenin tamamlandığı yerlerde süratle yoğun bir saha çalışmasına başlayacaklarını dile getiren Uraloğlu, "Biliyorsunuz bu topraklara mührümüzü basışımızın 1000. Yılı olan 2071 için hedefler koyduk. Bu hedefleri koyarken de öncelikli olarak milletimizin binlerce yıllık tarihinden gelen engin sağduyusuna güvendik. Bu öyle bir sağduyu ki en kritik zamanlarda, en doğru kararlar vererek gemiyi sahil-i selamete ulaştırdı. Bizler, AK Partinin neferleri olarak ülkemizin aydınlık geleceğini inşa ederken birileri milletimize yeni ufuklar çizmek yerine Türkiye’nin ufkunu açan projeleri durdurmaktan söz ettiler. Ülkemize vizyon kazandırmak yerine tüm dünyada ses getiren projelere dil uzattılar. Oysa siyasetçi olmak iş bilmektir; millete hizmetkar olmaktır. Yatırımcı olmak, girişimcilere yol açmak, istihdam, üretim sağlamak, bunun yanında rekabet dünyasında yerini almak demektir” diye kaydetti.“Dünyanın hangi ülkesinde inşa edilen tünele, köprüye, havalimanına, hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var”Uraloğlu, "Bunların da bu ülkede bir dikili ağaçları dahi olmadığı için yıkmayı, durdurmayı, siyaset yapmak zannediyorlar. Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir mi. Dünyanın hangi ülkesinde inşa edilen tünele, köprüye, havalimanına, hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var. ‘Ulaşamadığın yer senin değildir’ sözünü hiç mi işitmedin. Ulaşılmaz, erişilmez yere ne fabrika yapılır ne de ev kurulur. Son 22 yılda ülkenin dört bir yanına neden ardı ardına fabrikalar kurulmaya başlandı. Çiftçimiz, üreticimiz malını artık sadece ürettiği şehre değil, Türkiye’nin dört bir yanına hatta sınırlarımız ötesinde ihracat yapmaya nasıl başladı. Bunları düşündün mü. İşte vizyonsuzluk böyle bir şey” dedi.“Devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29.505 kilometreye ulaştırdık”Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 277 milyar dolar üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul-Manisa-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Filyos Limanı ve Çamlıca Kulesi gibi dev projeleri hayata geçirdik. 2002 yılında 6.101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29.505 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Türkiye’yi Avrupa’nın 6., dünyanın 8. yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2.251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos’ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58’e yükselttik. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’yı da Temmuz ayında uzaya başarıyla fırlattık. Test sürecine başladık. İnşallah ekim ayı içinde kalıcı yörüngesine yerleşecek ve en geç yıl sonunda uydumuzu devreye alacağız” cümlelilerini kullandı.2002 yılından bu yana Bingöl’ün ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için de 53 milyar 71 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "Sadece 5 kilometre bölünmüş yolu vardı 233 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 238 kilometreye ulaştık. Muş ve Elazığ’a bölünmüş yollar ile bağladık. BSK kaplamalı yolu yoktu 188 kilometre BSK kaplama yaptık. 29 milyar liranın üstünde yatırım bedeli ile Elazığ - Bingöl Devlet Yolu ve Bingöl Şehir Geçişi BSK Onarımı İşi, Bingöl-Solhan-Muş Devlet Yolu, Bingöl-Sancak Yolu gibi 9 adet karayolu projesine de devam ediyoruz. Gün içinde Bingöl-Diyarbakır karayolu güzergahı üzerinde yer alan Genç İlçesi girişinde inşa ettiğimiz Genç Viyadüğü ve bağlantı yolarımızda da incelemelerde bulunacağız. Tabii, Bingöl’ün sadece karayollarını geliştirmiyoruz. Bingöl’ün sınırları içindeki tüm demiryolu hattını yeniledik. Elazığ-Bingöl-Muş- Tatvan arasındaki mevcut demiryolu koridoru üzerinde inşa edilen Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri nedeniyle su altında kalan 96 kilometrelik Palu-Genç-Muş arasındaki demiryolu hattını deplase ettik. Elazığ-Suveren-Genç arasındaki hattın Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Projesini de yatırım programına aldık. Bingöllü kardeşlerimi layık olduğu yere göklere taşıdık. 2013 yılında Bingöl Havalimanını hizmete açtık. 2013 yılında 29 bin olan yolcu 2023 yılında 175 binin üstüne çıktı. Bingöl Havalimanından iç hatlarda haftalık 3 havayolu şirketiyle tek yönde 12 sefer gerçekleşiyor” dedi.