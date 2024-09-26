Bingöl’deki programları çerçevesinde Genç Viyadüğü’nü inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Çevrecilik sadece Avrupa’da veya batıda değil, ülkemizin her tarafında çevre anlamındaki yaklaşımlar kıymetlidir. Şehir içerisindeki durma kalkmadan dolayı egzoz emisyonu salınımı ciddi bir seviyedeydi. Bundan da yıllık 2 bin 641 ton tasarruf sağladık” dedi.Programları kapsamında Bingöl’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 17. kilometresi üzerinde tamamlanma aşamasında olan 620 metre uzunluğundaki Genç Viyadüğü’nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan ve incelemelerini tamamlayan Bakan Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.Bakan Abdulkadir Uraloğlu, “Daha önce trafiğe açtığımız ama resmi açılışımızı yapmadığımız yollardan birisi. Bu vesile ile yaptığımız hizmeti gidip yerinde görmüş düşüncesi ile geldik. Burası Bingöl’ün Genç üzerinden Diyarbakır’a devam eden yoludur. Toplam 47,6 kilometrelik bir proje kapsamında işimizi genel anlamıyla bitirdik. Ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki en önemli yapı da Genç Viyadüğü’dür. Genç Viyadüğü yapılmadan önce Genç ilçemizin içerisine girip yaklaşık 2,5 kilometre daha mesafe vardı. Hem şehir içerisindeki mevcut trafiği etkileyen hem de transit taşımacılığı ve trafiği yavaşlatan bir yolumuz vardı. Şehircilik ve transit taşımacılık anlamında sıkıntı bir durumdu. Bu viyadüğün yapılma kararını aldık. Çalışmalarına başladık. Çok şükür bitirdik" diye konuştu."Vatandaşlarımız için güvenli, konforlu, hızlı bir trafiği sağlamış olduk"Viyadüğün 620 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, "Türkiye’deki viyadük sıralamalarında yeri olan bir viyadük. 18 tane açıklığı olan bir viyadük. Bitirdik ve hizmete aldık. Toplamda 43 kilometre olan yolun 2,5 kilometre kısaltarak 40,5 kilometreye düşürmüş olduk. Burada zamandan, akaryakıttan olmak üzere tasarruf ettik. Bunlardan daha kıymetlisi mutlaka güvenli bir trafik akışını sağlamış oldu. Hem Genç ilçemizde yaşayan hem de transit seyahat eden vatandaşlarımız için güvenli, konforlu, hızlı bir trafiği sağlamış olduk. Yıllık olarak zamandan ve akaryakıttan toplam 104 milyon liralık tasarruf elde ettik. Bu viyadüğümüz birkaç yılda kendisini amorti eden bir yapı. Çevrecilik sadece Avrupa’da veya batıda değil, ülkemizin her tarafında çevre anlamındaki yaklaşımlar kıymetlidir. Şehir içerisindeki durma kalkmadan dolayı egzoz emisyonu salınımı ciddi bir seviyedeydi. Tam şehrin merkezindeydi. Bundan da yıllık 2 bin 641 ton tasarruf sağladık. Yani çevreye daha karbon salınımı engellemiş olduk. Bu anlamda çok çevreci bir projedir. Viyadüğümüz bağlantı yollarıyla beraber, Bingöl’e ve bölgeye hayırlı olsun" şeklinde konuştu.