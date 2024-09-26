Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl’e geldi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, incelemeler yapmak ve çeşitli programlara katılmak üzere Bingöl’e geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Av. Yılmaz Seven tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Bakan Uraloğlu, ardından valilikteki toplantıya katıldı.