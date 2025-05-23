Ağrı’nın Tutak İlçesinde Tutak İlçe Kaymakamlığı Bünyesinde, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi kapsamında Tutak Fatih Camisi’nde Yıl Sonu Kültür Şenlikleri" etkinliği düzenlendi.Etkinliğe Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli , İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Arslan, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. Etkinlikte Satranç, Akıl ve Zeka oyunları oynanarak müsabakalar düzenlendi. Gençler caminin manevi atmosferinde hem keyifli vakit geçirip hem de öğretici anlar yaşadılar. Çeşitli branşlarda sunulan etkinlikte Öğrencilere eşlik eden Kaymakam Adıbelli Öğrencilere Egitim ve Öğretim hayatlarında başarılar diledi. Program, katılımcılara yapılan ikramların ardından sona erdi.