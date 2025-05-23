Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı, gün batımında oluşan eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.Akşam saatlerinde zirveye doğru yoğunlaşan kızıl bulutlar, dağın karlı zirvesiyle birleşerek adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı, yılın her döneminde doğa tutkunlarının ilgisini çekerken, özellikle gün batımında ortaya çıkan renk cümbüşü ise bu ilgiyi daha da artırıyor. Havanın açık olduğu bir akşamda oluşan kızıl bulutlar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz kareler sundu.