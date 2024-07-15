Ağrı’nın Tutak İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli , Belediye Bas¸kanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü vatandaşlar ile birlikte şehitlerin mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.
Okunan Kur’an-ı Kerimin ardından tüm şehitler için dualar edildi. Daha sonra Şehit Erol Duru’nun ailesi ziyaret edildi.
Tutak’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı
Ağrı’nın Tutak İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli , Belediye Bas¸kanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü vatandaşlar ile birlikte şehitlerin mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.