Ağrı’nın Tutak  İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Tutak İlçe Kaymakamı Erkan Adıbelli , Belediye Bas¸kanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü vatandaşlar ile birlikte şehitlerin  mezarları  başında  Kur’an-ı Kerim okuma programı düzenlendi.
Okunan Kur’an-ı Kerimin ardından tüm şehitler için dualar edildi. Daha sonra Şehit Erol Duru’nun  ailesi ziyaret edildi.