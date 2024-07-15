Malatya’nın Battalgazi ilçesinde göğsünden tabanca ile vurulan 37 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özpolat Sokak içerisinde bulunan M.B.’nin ikametinde bir araya gelen arkadaş oldukları ileri sürülen A.E. (37) ile M.T. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkarken, tabanca ile açılan ateş sonucu göğüs kısmına kurşun isabet eden A.E. yaralandı. Yaralı şahıs M.B.’nin kullandığı özel araçla Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ikamette inceleme yapan ekipler iki el atış yapıldığını belirleyerek bir adet boş kovan buldu.Ekiplerin olayın zanlısını belirlemek için başlatmış olduğu çalışma sürerken, hayati tehlikesi bulunan A.E. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.