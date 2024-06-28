Türkiye’nin en kısa boylu bestecisi olan engelli Aladdin Diğer, uzun süredir beklediği akülü tekerlekli sandalyesine kavuşunca, kendine has tarzıyla bestelediği türkülerle mutluluğunu dile getirdi.Muş’un Yeşilce Mahallesi’nde yaşayan Aladdin Diğer (44), İyilik Ailesi Platformu sayesinde akülü sandalyesine kavuştu. Doğuştan engelli olan Diğer, daha önce sürünerek gezdiği yerleri artık akülü sandalyesi sayesinde tek başına gezecek. Doğuştan gelen bir engeli nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan Diğer, yeni akülü tekerlekli sandalyesi ile büyük bir rahatlığa kavuştu. Sandalyesine kavuştuğu anı, kendi bestesi olan türkülerle taçlandıran Diğer, akülü sandalyesine kavuşmasında emeği geçen tüm hayırseverlere ve destekçilere teşekkür etti.Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan doğuştan engelli Aladdin Diğer, “Tekerlekli akülü sandalyem olmadığı için her yere sürünerek gidiyordum. Allah’tan gelen baş göz üstüne dedik. 44 yıldır sokaklara çıkarak yürüyemiyordum. Gidemediğim sokaklar bana cennet gibi geliyordu. Ankara’da görev yapan polis memuru Mustafa Beye sosyal medya üzerinden ulaştık. Bize destek oldu. İyi ki onun gibi yardımsever insanlar var. Bizim gibi özel insanlara destek oluyorlar. Ben Türkiye’nin en kısa bestecisiyim” dedi.