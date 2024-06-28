“EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti” olarak ilan edilen Erzurum’da hazırlık süreci devam ediyor.Erzurum’da bulunan tüm otel, lokanta, cafe, restoran, kuyumcular, Taşhan esnafı, şarküteriler, taksiciler, otobüsçüler, minibüsçüler, kaymakamlıkların görevlendirdiği ilçe tanıtım uzmanları ve diğer hizmet sektörü çalışanlarına, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi hocaları tarafından hafta boyunca bir çok seminer verildi. Seminerlere EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Turgut Göğebakan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ceren Elmalı, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çodur ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Levent Çakmur katıldı.Özbekistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı’nda “Erzurum EİT 2025 Yılı Turizm Başkenti” olarak seçilmişti. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ; Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan oluşuyor. 2025 yılı içerisinde Erzurum’da yapılması düşünülen birçok etkinlik, uluslararası oyunlar, Palandöken Ekonomik Formu, Gastronomi Fuarları vb. gibi faaliyetlerde hizmet sektörünün donatımlı hale getirilmesi, seviyenin yükseltilmesi ve başarının sağlanması kentin tanıtımı için büyük önem taşıyor.