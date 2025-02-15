Ağrı Dağı’na 2025 yılının ilk zirve tırmanışı kar ve tipiye rağmen tamamlandı.Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’na tırmanmak için Türkiye’nin birçok farklı ilinden Doğubayazıt ilçesine gelen 11 dağcı kar ve tipiye rağmen tırmanış için harekete geçti. Rehber Cuma Saltik eşliğinde tırmanışa başlayan ekip, dağın zirvesinde etkili olan kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden zirveye ulaşmayı başardı. 2025 yılının ilk zirve tırmanışını tamamlayan ekip, tüm zorluğa rağmen tırmanışı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.