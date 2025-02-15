Hakkari’nin Yüksekova İlçe Halk Kütüphane Müdürlüğü’nde bulunan öğrencilere ders arası müzik etkinliği düzenlenirken, öğrenciler doyasıya halaylar çekti.Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğü her hafta olduğu gibi farklı farklı etkinliklerine devam ediyor. İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Halk Kütüphanesi Müdürlüğü toplam 300 öğrenciye ev sahipliği yaparken, öğrencilerin moral motivasyonu dirençli tutmak için etkinliklere ayrı yer veriliyor. Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile Yüksekova Gençlik Merkezinin müzik öğretmenlerin işbirliğiyle sınavlara hazırlanan öğrencilere kısa müzik resitali düzenlediler. Öğretmenlerin söyledikleri şarkılarla eğlenen öğrenci daha sonra doyasıya halayla günün stresini attılar.Yüksekova Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, "Kütüphanemizde bugün ders çalışan KPSS,TYT, AYT ve LGS öğrencilerine yönelik müzik etkinliği yapalım dedik. Biliyorsunuz kütüphanemizde ki bu kullanıcılarımız 2024 yılı Eylül ayından itibaren sürekli ders çalışmaktadırlar. Biz de bugün kısa bir zaman ayıralım onlar için müzik etkinliği ile biraz eğlendirelim dedik ve çok da güzel oldu. Kullanıcılarımız da çok memnun kaldılar. Bu arada 2012 yılında vefat eden ve saygıyla andığımız dünya ustası sanatçımız rahmetli Neşet Ertaş üstadımızı anmak için de "Bir Gönül Dağı" parçasını söyleyerek andık. Daha sonra öğrencilerimizle halay çekerek mutlu bir şekilde etkinliğimize son verdik. Bu tür etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecektir" dedi.Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdiresi Ceyda Yanıkoğlu Çırak da programda yer aldı.