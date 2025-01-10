Türkiye’de tarımsal üretiminin başlamasının 179. yıl dönümü, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen özel bir programla kutlandı. Etkinlik, akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve yerel yönetim yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Programın açılış konuşmasını, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğrenci Temsilcisi Sude Nisa Pamukçu yaptı. Pamukçu, tarımın insanlık tarihindeki önemli rolüne değinerek, sürdürülebilir tarım yöntemlerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, çiftçilerin bilinçli bir şekilde yönlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek de konuşmasında, tarımın stratejik bir sektör olduğunun altını çizdi. Çiçek, özellikle gıda üretiminin küresel bir sorun haline geldiği bu dönemde, ülkelerin kendi kendine yeterlilik sağlama hedefinin önemini vurguladı.Malatya Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Necip Katı, Türkiye’de modern tarımsal eğitimin başlangıcına dair tarihi bir hatırlatmada bulundu. 1846 yılında İstanbul’da kurulan Ziraat Mektebi ile başlayan tarım eğitim sürecinin, ülke tarımının gelişmesinde büyük rol oynadığını belirtti.Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, tarımın ekonomik ve stratejik önemine değindiği konuşmasında, artan dünya nüfusunun gıda güvenliği sorunlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Yıldırım, sürdürülebilir tarım sistemlerinin önemine ve yeni nesil tarım teknolojilerinin eğitimine vurgu yaptı.Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise Türkiye tarımının mevcut durumu ve geleceği üzerine geniş bir sunum yaptı. Tarımsal üretim ve verimliliğin artırılması için modern sulama teknikleri ve akıllı tarım uygulamalarının kullanılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimin çevresel sürdürülebilirliği ile birlikte gıda güvenliğine olan katkılarının da altını çizdi.Etkinlik, konuşmaların ardından plaket ve hediye takdimi ile devam etti ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Bu özel gün, Türkiye’nin tarım sektörüne dair daha bilinçli bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen önemli bir etkinlik olarak kaydedildi.