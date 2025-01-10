CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında 23 milletvekilinden oluşan heyet, deprem konusunda inceleme ve görüşmeler yapmak için Tunceli’ye geldi. Milletvekili Erol, deprem bilimci Naci Görür’ün kendilerine yaptığı sunumda Bingöl’de meydana gelebilecek 7.4 büyüklüğündeki depremin Tunceli merkezin bazı mahallelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini söylediğini ifade etti.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında 23 milletvekilinden oluşan çalışma grubu, Elazığ ve Tunceli’de muhtemel depreme hazırlık raporu oluşturmak için temaslarda bulunuyor. Elazığ ziyaretinin ardından Tunceli’ye gelen heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ettikten sonra Moğultay Mahallesi’nde bulunan Hüseyin Güntaş Kültür Merkezinde sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı konuşmada, "Buraya gelmeden önce Naci Görür hocayı Ankara’ya davet ettik. Kendisi heyetimizi muhtemel Bingöl depremi hakkında bilgilendirdi. Çok detayına girmek istemem ama yaptığı sunumda tüylerimiz diken diken oldu. Yani dört fay hattının arasındayız. Muhtemel bir depremin Tunceli’nin bazı bölgelerine yansıması çok daha şiddetli olacak. Yani Bingöl depremi eğer 7.4 olursa Tunceli merkezin bir çok mahallesinde bu on büyüklüğünde hissedilecek. Ve böyle bir depremde taş üstünde taş kalmama riski var. Zeminin kötü, sulu oluğu bölgede çok büyük risk var. Ama biz Tunceli’yi bu süreçte sahipsiz bırakmayacağız. Tunceli ile ilgili heyet olarak bakanlıklar ve bürokratlarla gerekirse sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Tunceli’de, ölümleri, enkazları engelleyeceğiz. Yani deprem olduktan sonra geçmiş olsun demek için gelmeyin, Tunceli’ye hizmet getirin diyeceğiz" dedi.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile Ankara’da kentin depreme hazırlanması konusunda bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Erol, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanına gittik. Belediye ile ilgili çöp araçları, ödemeler, arsa takasları, yeni belediye binası yapımı, kentsel dönüşüm konusundaki talepler iletildi. Bakan bu konuda talimat verdi. İlk aşamada 375 köy konutunun ihale talimatı verildi. Buradaki köy konutları prefabrik değil iklim koşullarından dolayı betonarme yapılacak. Kentsel dönüşüm kapsamında 280 dairenin hemen yapılması talimatı verildi. Yeni belediye binası, rezerv alanı, şehir meydanı gibi çalışmalar da ardından gelecek. Yani hem depreme yönelik sağlamlaştırma hem de şehri yeni bir vizyon katma anlamında çalışmalar yapılacak" diye konuştu.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun depreme hazırlık konusunda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Milletvekili Gürsel Erol, CHP grubu olarak kendilerinin de depremin faciaya dönüşmemesi ve deprem dirençli kent haline getirilmesi konusunda ellerini taşın altına koyduklarını kaydetti.Konuşmaların ardından heyet üyeleri, sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.