Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde 800 bine yakın aboneye, serbest tüketici hakkı kazanan tüketicilere ise ülke genelinde elektrik tedariki sağlayan Türkerler VEPSAŞ, “kalite tazminatı ve güvence bedeli iadesi” konusunda tüketicilerini bilgilendirdi.Kalite tazminatı ve güvence bedeli sorgulama işlemlerinin dijital kanallardan kolaylıkla yapılabildiğini ifade eden Türkerler VEPSAŞ Şirket Müdürü Mustafa Gel, “Tüketicilerimiz; TCKN, VKN veya tesisat numaralarıyla birlikte www.vepsas.com.tr internet adresimizden ya da müşteri hizmetleri merkezlerimizden hızlı ve kolay bir şekilde kalite tazminatı ve güvence bedeli sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu uygulamamızı uzun süredir sürdürüyoruz ve tüketicilerimize de zaman zaman hatırlatma yapmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Tüketicilerimizin memnuniyetini merkeze alarak sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, standartların üzerinde kaliteli hizmet vermek için kendimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi.