Kars’ın geniş ve verimli topraklarında yetiştirilen ayçiçekleri, görenleri hayran bırakıyor.Kars’ta ayçiçeği tarlalarıo, sıcak yaz günlerinde parlak sarı renkleriyle görenleri hayran bırakıyor. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ayçiçeği tarları fotoğrafçıların da büyük ilgisini çekiyor. Arpaçay, Akyaka, Selim ilçelerindeki ayçiçeği tarlalarına gelen fotoğrafçılar, fotoğraf çekip bu görsel güzelliği doyasıya seyrediyor.Bölgeye fotoğraf çekmek için geldiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı Serkan Erkoç, “Kars’ın Arpaçay ilçesi Okçuoğlu köyündeyim. Geçerken fark ettim. Ayçekirdekleri açmışlar, sarı olmuşlar. Çok güzel bir manzara, kartpostallık bir görüntü var. Ben de bu anları fotoğrafladım, harika bir görüntü var” dedi.Ayçiçeği tarlaları hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için görsel şölen sunarken, tarımın da önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.