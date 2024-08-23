Türk Kızılay Elazığ Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ederken, son bir yıl içerisinde 50 bin ailenin giyim ihtiyacını karşıladı.

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, maddi durumu yetersiz ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türk Kızılay ekipleri tarafından kent genelinde maddi durumu yetersiz aileler belirlenerek tespit ediliyor. Tespit edilen vatandaşlar, Giyim Mağazasına çağrılarak 4 ana parça olmak üzere yılda 2 defa kıyafet yardımı sağlanıyor.

Son bir yıl içerisinde 50 bin aileye yardım ettiklerini aktaran Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi Başkanı Rahman Kızılkaya, ’’2020 yılından itibaren ihtiyaç sahibi ailelerin yanındayız. Bu yardımlarımız İnşallah artarak devam edecektir’’ dedi. Türk Kızılay Elazığ Şubesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını aktaran Kızılkaya, ’’Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını şubemize taleplerinden sonra başvuru formlarını inceleyip, ihtiyaç duyulursa hane ziyaretleri de yapılarak kişilerin ihtiyaç sahibi olup olmadıkları belirliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç taleplerini karşılamak için kendileri arayarak şubemiz bünyesinde bulunan Türk Kızılay butik mağazamıza davet ederek buradaki tüm ihtiyaçlarını kendi bedenleri ve ihtiyaçlarına göre hem kendisinin hem de tüm aile fertlerinin ihtiyaçlarını kişi başı 4 ana parçadan oluşmak üzere karşılayarak ihtiyaç sahiplerimizin giyim konusunda ki ihtiyaçlarını tamamlamaya gayret ediyoruz. Türk Kızılay Elazığ Şubesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yılda 2 defa biri yaz biri de kışlık olmak üzere bünyemizde bulunan giyim mağazasında istifade etmelerini sağlıyoruz. Bu hizmetimiz 2020 yılından itibaren Türk Kızılay Elazığ şubesi olarak devam etmektedir. Son bir yılda yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımızın aile fertleriyle beraber giyimlerini sağlayarak ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olduk. İnşallah bundan sonra ki süreçte de yardımlarımıza devam edeceğiz. Bünyemizde bulunan Türk Kızılay Giyim Mağazamız, haftanın 5 günü vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. İnşallah bu çalışmalarımız büyüyerek devam edecek. Tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşmak için hem mağazamız, çalışma arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstereceğiz inşallah’’ diye konuştu.