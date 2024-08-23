Van’ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan kamyon uçurumun kenarında dururken, kazada 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi Konut Evleri bölgesinde meydana geldi. Adil Okan yönetimindeki 07 BJD 20 plakalı kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak uçurumun kenarında durdu. Kazada sürücü Okan ile yanında bulunan Nezir Oktay isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kamyon ise belediye ekiplerinin desteğiyle güvenli bir alana çekildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.