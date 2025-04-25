Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti programları çerçevesinde ilk resmi heyet Erzurum’a geldi.Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında "Turizm Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Erzurum’a gelen Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamyradov, Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Ziyodullo Salimzoda ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Delegasyon Başkanı Ali Zahid; Erzurum Havalimanı’nda Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, EİT 2025 Erzurum Koordinatörü Muharrem Çığlık, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer tarafından karşılandı.