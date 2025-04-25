Vangölü Aktivistleri Derneği ve Van Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği işbirliğinde endemik bir tür olan zerrinkadeh çiçeklerine dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı.Edremit ilçesindeki bahçelerde kendiliğinde yetişen endemik bir tür olan zerrinkadeh çiçeğinin korunması için yürüyüş yapıldı. Yok olmaya yüz tutan bu tür zenginliklerin toplum tarafından bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için 50 kişilik doğasever grup, yaklaşık dört saatlik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinliğe öncülük eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Alp tarafından zerrinkadeh çiçeğinin önemi konusunda yürüyüşe katılan doğaseverlere bilgilendirmede bulundu.Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dilruba Ercan ise yürüyüşe katılan doğaseverlere teşekkür ederken, Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği Başkanı Dr. Zeynep Özalp Kaya da zerrinkadeh çiçeği gibi güzelliklerin korunması gerektiğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.