Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri "Şehir ve Kültür" derslerini Anadolu’nun savunmasında çok önemli yere sahip Erzurum tabyalarında yaptı.Yapılan derste Erzurum’un jeopolitik konumunun kültür tarihi ve savaşlar tarihi açısından önemine değinilirken mimarisi ve hikâyesiyle tabyaların ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması için yapılması gerekenler konuşuldu.Türk milleti için en az Çanakkale ve Edirne’dekiler kadar öneme sahip tabyaların milli şuur ve millet hafızası açısından tüm Türk gençliğinin ve insanının gündemine taşınması gerektiğini söyleyen öğrenciler tabyalar için başlatılan "tarihi alan başkanlığı" çalışmalarının başarıya ulaşması halinde Erzurum tabyalarının yeni bir turizm destinasyonu olarak kültür turizmine kazandırılacağının farkında olduklarını ifade ettiler.Hocaları eşliğinde önce Aziziye tabyalarını ziyaret eden öğrenciler, 93 Harbi’nin kahramanlarından Nenehatun’un kabrini ziyaret ettikten sonra Mecidiye tabyasını gezdiler. Osmanlı Devleti’nin padişahlarından Abdülaziz, Abdülmecid ve Abdülhamit döneminde yapılan tabyalara Aziziye, Mecidiye, Hamidiye adlarının verildiğini ve Erzurum’da tespit edilen 52 tabyadan 24’ünün ayakta kaldığını öğrenen öğrenciler, diğer tabyaları da ziyaret etmek istediklerini söylediler.