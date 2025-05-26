Atatürk Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Matematik Olimpiyatları, başarıyla tamamlandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen sınav, bölgedeki birçok okuldan öğrencilerin katılımıyla büyük ilgi gördü.Matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yetenekli öğrencileri teşvik etmeyi amaçlayan olimpiyatlarda, katılımcılar hem bilgi düzeylerini hem de zaman yönetimi becerilerini sınama fırsatı buldu. Sınav süresince öğrencilerin gösterdiği performans, öğretmenler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.Atatürk Üniversitesi yetkilileri, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, olimpiyatların önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesinin planlandığını duyurdu. Üniversite, bu tür etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırmayı ve gençleri akademik gelişim konusunda motive etmeyi hedefliyor.