Tunceli’de dün öğleden sonra çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "6 Ağustos tarihinde Tunceli’nin Nazımiye ilçesi Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangınına, araç yolu olmaması nedeniyle jandarma helikopterleriyle müdahale edildi. 6 JÖH timi, 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma istihbarat ve güvenlik timi ile Orman İşletme Müdürlüğünden 17 personel olmak üzere toplam 147 personel ilk andan itibaren yangın söndürme çalışmalarını sürdürdü. Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından gelen Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olan yangın, çalışmalarla tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı" denildi.