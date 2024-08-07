Battalgazi Belediyesi, deprem sonrası iş yerleri yıkılan ve yeni iş yerlerine taşınmak zorunda kalan esnafların yerlerini kolayca bulunabilmesi için önemli bir adım attı. Belediye, resmi sitesinde "Esnafım Nerede" başlığı altında, esnafların mevcut konumlarını vatandaşlara bildirebilecekleri özel bir bölüm oluşturdu.Battalgazi Belediyesi, resmi internet sitesi olan www.battalgazi.bel.tr sayfasında esnafların mevcut konumlarının yer aldığı özel bir bölüm açtı. "Esnafım Nerede" bölümü, tüm esnaf kategorilerini kapsayacak şekilde tasarlandı. Bu sayede, herhangi bir kategorideki esnafın yeni adresi kolayca bulunabilecek. Vatandaşlar, siteye girdiklerinde aradıkları esnafın yeni adresine hızlıca ulaşabilecekler. Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Esnafım Nerede" bölümünün, deprem sonrası yaşanan sıkıntıları hafifletmesi ve toplumsal dayanışmayı artırması hedefleniyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen esnafların www.battalgazi.bel.tr sitesine giriş yapıp kayıt yapması gerekiyor. Bu yeni uygulama, esnafların müşteri potansiyelini artırırken, vatandaşların da ihtiyaç duydukları hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Bu yenilikçi hizmetle birlikte, Battalgazi halkı hem esnafına destek olabilecek hem de ihtiyaç duydukları hizmetlere hızla ulaşabilecek.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bu yeni hizmet hakkında yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası esnafımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Çarşı merkezinde bulunan esnaflarımızın her biri başka bir bölgede konteynerde iş yerlerini açtı. Her gün uğradığımız esnafımızın yerini bulamıyorduk. Biz de bu anlamda çalışma gerçekleştirdik. İş yerlerinin yerini kolayca bulmaları için vatandaşlarımıza rehberlik edecek ’Esnafım Nerede’ bölümünü devreye soktuk. Bu sayede esnaflarımızın yeni yerlerini bulmak artık çok daha kolay olacak. Belediyemizin resmi web sitesi olan battalgazi.bel.tr üzerinden erişilebilen bu hizmet, hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Esnaflarımız, iş yerlerinin yeni konumlarını ’Esnafım Nerede’ sekmesine tıklayarak siteye kaydedebilecekler. Bu sayede vatandaşlarımız, aradıkları esnafın yerini anında öğrenebilecekler. Bu hizmetle amacımız, hem esnaflarımızın işlerini kolaylaştırmak hem de vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları hizmetlere ulaşmasını sağlamaktır." diyerek hizmetin önemine vurgu yaptı.