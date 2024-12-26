Tunceli Munzur Üniversitesinde Zaza Dili Kulübü tarafından geleneksel yeni yıl ’Gağan’ etkinliği düzenlendi.Tunceli’de halkın yeni yıl olarak isimlendirdiği ve aralık ayında başlayarak ocak ayı başına kadar devam ’Gağan’ kutlamaları çerçevesinde Munzur Üniversitesinde etkinlik düzenlendi. Zaza Dili Kulübü tarafından organize edilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde başlayan etkinlikte kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kenan Peker, programın önemine vurgu yaparak, “Üniversitemizin yapmak istediklerini, teorik olarak yaptıklarını, kitap olarak yazdıklarını sizler gerçekleştiriyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.Zaza Dili ve Edebiyatı akademisyeni Dr. Hüseyin Çağlayan’ın Gağan’ın anlamı üzerine yaptığı konuşmanın ardından Alevi dedesi tarafından gülbenk verildi.Araştırmacı Yazar Cemal Taş’ın çektiği ’Gağand/Khalek’in Ölümü’ isimli belgesel gösteriminin ardından etkinliğe kampüste devam edildi.Renkli kostümlerle akademisyen ve öğrencilerin yeni yılının kutladığı etkinlikte davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Oyunlar eşliğinde kampüsü gezen katılımcılar, büyük beğeni topladı.Kutlama etkinliği, öğrenci ve akademisyenler tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin katılımcılara ikram edilmesinin ardından sona erdi.