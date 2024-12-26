Erzurum Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen “Bal Peteği Desenine Sahip Yüksek Dayanımlı TiNi/MAX Kompakt Kaplamalar” patent alarak tescillendi.Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Çiçek’in yürütücülüğünü yaptığı, Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İhsan Efeoğlu’nun araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK-1001 projesi kapsamında üretilen “Bal Peteği Desenine Sahip Yüksek Dayanımlı TiNi/MAX Kompakt Kaplamalar” patent alarak tescillendi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Hikmet Çiçek ve Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz; “Akıllı malzemeler ile kendi kendini yenileyebilen/onarabilen malzemeleri uygun geometri ve kompozisyonda bir araya getirerek yeni nesil kompakt koruyucu kaplamalar elde ettiklerini ve bu kaplamların makine elemanlarında hasarın önlenmesine ilaveten oluşabilecek hasarların da kendi kendini onarması/yenilmesi sağlanabilmektedir. Literatürde ilk defa MAX fazı filmlere biyomimetrik yapı olan bal peteği deseni verilerek, petek boşlukları ise süper elastik özellikli TiNi filmler ile dolduruldu. Bal peteği deseni MAX fazı filmlere kesme gerilmesi altında esneme özelliği kazandırırken, süper elastik TiNi filmler de bal peteği yapısına hem dolgu maddesi olarak hem de süper elastik yapısı sayesinde belli bir değere kadar esneme fırsatı vermektedir. Üretilen bal peteği desenine sahip TiNi/MAX kompakt kaplamaların özellikle hava-uzay taşıtlarının sürtünme-aşınmaya maruz kalan parçalarında kullanılmasının servis ömrünü önemli derecede artıracağını ve bakım maliyetlerini düşüreceğini öngörülüyoruz” ifadelerini kullandılar.