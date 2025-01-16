Tunceli merkez ve ilçelerde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3’ünün ise adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildiği belirtildi.Tunceli merkez ve ilçelerde S.M. liderliğindeki silahlı organize suç örgütünün tehdit, yağma, silahlı tehdit, kurşunlama ve kasten yaralama olaylarını gerçekleştirdiklerinin tespit edilmesi üzerine 2024 yılında takipli KOM faaliyetine başlandı. Dosya kapsamında biri emniyet bölgesi olmak üzere 2 ara yakalama operasyonunun yanında, 14 Ocak günü ise Tunceli ve Antalya’da 4 şahsa yönelik jandarma tarafından eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken 2’si tutuklandı, 3’ünün ise adli işlemleri sürüyor.Operasyonlarda suçta kullanılan 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 40 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi.