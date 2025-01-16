Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde doğa ile iç içe ATV turları ile ziyaretçiler büyük heyecan yaşıyorlar.Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde heyecan zirve yapıyor. Heyecan dolu ATV safari turları yoğun ilgi görüyor.2024-2025 sezonunu dolu dolu geçiren Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Türkiye’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ülke genelinde kayak merkezlerine oranla büyük bir farkla en çok ziyaret edilen Ergan Dağı’nda bu yıl 1 milyonu aşkın turist bekleniyor. Kar kalitesi, modern tesisleri ve doğa harikası manzaralarıyla dikkat çeken Ergan Dağı kayak merkezi, kış turizminin gözde noktalarından biri haline geldi. Özellikle bu yıl artan ilgi, kayak merkezinin Türkiye genelindeki popülaritesini zirveye taşıdı.Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde bu yıl ATV turları da düzenleniyor. Çam ağaçları arasında kar üzerinde ATV ile kilometrelerce yolculuk yapan ziyaretçiler, oldukça heyecanlı ve bir o kadar keyifli anlar yaşıyor.“Ergan Dağı Kayak Merkezi macera tutkunlarının gözdesi”Ergan Dağı Kayak Merkezinde son yıllarda Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar ile farklı mesafelerde pistleri bulunan ve kış turizminin gözdesi haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi’ne gelen ziyaretçiler, ATV turlarının yanı sıra kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.Erzincan Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin Erzincan ve bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi.Canpolat; “Bu sene ormanla iç içe farklı mesafelerde ATV turlarımız oluyor. “Burası sadece kayak merkezi gibi değil. Kayağın, teleferiğin, kızağın yanı sıra insanlar aileleri ile birlikte ATV turları yaparak hoş zaman geçirebiliyorlar. Turlara katılanlardan gelen geri dönüşler çok olumlu. Özellikle belirlenen karla kaplı çam ağaçlarının arasında belirlenen güzergahın çok iyi olduğu yönünde geri dönüşler oluyor.” ifadelerini kullandı.“Misafirlerimiz orman yolunda atv ile gezip, doğanın tadını çıkarabiliyor”Ekstrem sporcusu İhsan Bayık ATV turlarının çok sevildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Ergan Dağı Kayak Merkezi’ndeki bu güzel doğayı göstermek için ATV turları yapıyoruz. Burada sadece kayak ve teleferik yok. ATV turu gibi farklı aktiviteler de yapılabilir. Misafirlerimiz orman yolunda ATV ile gezip, doğanın tadını çıkarabiliyor. Kayak yapmayı bilen ve kayak merkezimizde vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerimiz çok. Ziyaretçiler güzel vakit geçirmek için ATV turları istiyorlar bizlerde turları gerçekleştiriyoruz”Ergan Dağı, hem profesyonel sporcular hem de amatör kayak tutkunları için benzersiz bir deneyim sunuyor. 13 kilometrelik pist uzunluğu, Türkiye’nin en uzun kayak pistlerinden biri olma özelliğini taşırken; farklı zorluk derecelerindeki parkurları, her seviyeden kayakçıya hitap ediyor. 2.970 metreye kadar ulaşan yüksekliği ve uzun süren kar sezonu, merkezin öne çıkan avantajları arasında yer alıyor. Merkezin sunduğu modern olanaklar, sadece kayak severlere değil, doğa tutkunlarına da hitap ediyor. Teleferik sistemleriyle ziyaretçilere kolay ulaşım imkânı sağlayan Ergan Dağı, aynı zamanda doğa yürüyüşleri, kızak etkinlikleri ve snowboard gibi çeşitli kış aktiviteleriyle adeta bir cazibe merkezi haline geldi.