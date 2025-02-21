Tunceli genelinde kardan kapanan 113 köy yolunu ulaşıma açmak için çok sayıda ekip çalışma yürütüyor.Tunceli’de özellikle çarşamba ve perşembe günleri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 255 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerin yaptığı çalışmayla yolların büyük bölümü ulaşıma açılırken kapalı bulunan 113 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Yoğun yağış ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araç geçişlerine kapatılan Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırı arasındaki bölüm yeniden ulaşıma açılırken, karayolları ekipleri Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Elazığ karayollarında yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.