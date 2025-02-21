Elazığ’da 2 gün önce başlayan kar yağışından dolayı kapanan köy yollarında çalışmalar devam ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Elazığ’da 2 gün önce etkili olan kar yağışından dolayı 505 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresine bağlı 97 araç ve 120 personel, kapalı olan köy yollarından 400’ünü ulaşımı açarken, 105’inde çalışmalarını sürdürüyor.