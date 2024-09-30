Tunceli’de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından eylül ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınağın tespit edildiği, mağara ve sığınaklarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ile 28 Eylül tarihleri arasında Aliboğazı, Ahpanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla ana barınma alanlarından gerçekleştirilen operasyonlarda 13 mağara ve 17 sığınak tespit edildi. Mağara ve sığınaklarda yapılan aramalarda; 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ile çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Herhangi bir terörist unsurun bulunmadığı Tunceli’de, terör kalıntılarını yok etmeye yönelik operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.