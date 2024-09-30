Ardahan’da kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metreye kadar düşürdü.Ardahan’da sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Kentte yaşayanlar güne sis altında uyandı. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kongre caddesinde sis mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.Sis bulutlarıyla birleşen Ardahan’da gece başlayan sis sabahın erken saatlerine kadar sürmesi güne erken başlayanlara ise unutmayacak manzara sundu.