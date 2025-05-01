Tunceli’de zaman zaman saatteki hızı 108 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 21 çatı uçması, 2 hayvan barınağında hasar meydana gelirken, ekipler tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağışın çeşitli olumsuzluklara yol açtığı belirtildi. Açıklamada, fırtınanın Nazımiye ilçesinde saatteki hızının 108, Pülümür’de 80, Mazgirt’te 75, Tunceli merkezde 72, Hozat’ta 63 ve Çemişgezek’te ise 59 kilometreye ulaştığı belirtilerek, fırtına nedeniyle 21 çatı uçması, 2 hayvan barınağında hasar, bir kişinin mahsur kalması ve bir baz istasyonu direğinin devrilmesi gibi olayların yaşandığı bildirildi.112 Acil Çağrı Merkezine gelen tüm ihbarlara emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığının vurgulandığı açıklamada, ilgili kurumların sahada ve teyakkuzda olduğu, hasar tespit çalışmalarına başlandığı kaydedildi.