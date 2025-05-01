Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar deprem bölgesinde söz verilen 453 bin yeni konut ve iş yerinin tamamının teslim edileceğini belirtti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da Bakırcılar Çarşısı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Kurum, özellikle deprem bölgesinde görev yapan 180 bin işçiye teşekkür ederek, "Bu anlamlı günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum" dedi.Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerini "asrın felaketi" olarak nitelendirerek, felaketin üzerinden henüz 45 gün geçmeden 180 bin yeni yapının temellerinin atıldığını hatırlattı. Bugün 11 ilde, 3 bin 481 farklı şantiyede çalışmaların sürdüğünü belirten Kurum, "Geçtiğimiz Eylül ayında teslim ettiğimiz konut sayısı 100 bine, Ekim’de 130 bine, Kasım’da ise 155 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da 201 bin 580 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, yıl sonuna kadar toplam 453 bin yeni ev ve iş yerinin tamamlanarak teslim edileceğini söyledi. Malatya özelinde ise 55 bin konut, 10 bin iş yeri ve 13 bin köy evi olmak üzere toplam 79 bin bağımsız bölümün inşa edileceğini aktardı."Bakırcılar Çarşısı Malatya’nın kalbi olacak"Bakan Kurum, Malatya’nın simge yapılarından olan Bakırcılar Çarşısı’nın hızla ihya edildiğini belirterek, "5 bin 700 dükkan, ofis ve konut tamamlandığında Malatya ekonomisinin kalbi burada atacak" dedi.Şire Pazarı, Kuyumcular ve Yüzüncü Yıl Çarşılarının da yeniden hizmete açılacağını ifade eden Kurum, tarihi Söğütlü Camii’nin de aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini vurguladı.Şehir merkezinde Saray Mahallesi’nden başlayarak İnönü ve Turgut Temelli Caddeleri ile Niyazi Mısri Çevreyolu’na kadar uzanan yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını da aktaran Bakan Kurum, Malatya’nın geçmişine yakışır bir gelecek inşa ettiklerini ifade etti."Son konut teslim edilene kadar sahadayız"Bakan Kurum konuşmasının sonunda, "Afetzede kardeşlerimize ilk gün verdiğimiz sözü yineliyoruz. Son yuvamız teslim edilene kadar sahada olmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu