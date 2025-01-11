Tunceli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.Tunceli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Facebook sosyal medya uygulaması üzerinden Marketplace isimli sayfaya ısıtıcı soba almak için giriş yaptığını ve dolandırıldığını bildiren vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Araştırmalar sonucu olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Mersin’de 6, Gaziantep’te ise 1 şüpheli tespit edildi. Operasyon başlatılan ekiplerin çalışması sonucu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.