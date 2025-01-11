Yaklaşık 9 yıl önce tesadüfen bulunan 4 bin yıllık Harput kabartması, Elazığ Kent Müzesinde sergileniyor. Kabartmanın üzerinde bulunan figürler geçmişe ışık tutuyor.Elazığ’da 2016 yılında Harput Kalesi’nin 200-250 metre kadar doğusundaki Nevruz ormanları mevkisinde yapılan teraslama çalışmaları esnasında, toprağın yaklaşık 1 metre altında tesadüfen bulunan ve arkeoloji literatürüne ‘Harput kabartması’ olarak geçen 4 bin yıllık kabartma, Kent Müzesinde sergileniyor. Yaklaşık 4 ton ağırlığında olan ve yerel kalker taşından, alçak kabartma tekniği uygulanarak betimlenmiş sahnelerin yer aldığı kabartmada, nehir kıyısındaki bir kale kuşatması ve kuşatma sonrasındaki kaleyi istila sahneleri öykülendiriliyor. Kabartmada, surlu ve çift kapılı kale önünde bulunan tekerlekli kuşatma kulesi, kuşatma için çalışan lağımcılar, merdivenle surlara tırmanan askerler, savaşçılar gibi çeşitli askeri sınıflar görülüyor. Zapt edilen kaleden çıkan esirler ile asker esirlerin huzura kabulü kabartmanın ilginç konuları arasında dikkat çekiyor. Kale kapılarının biri üzerinde kanatlı ve portal pençeli mitolojik tanrıça figürü, elinde bir çocuk tutar vaziyette betimleniyor.4 ton ağırlığında ve 4 bin yıllık olan Harput kabartması kent müzesinde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.