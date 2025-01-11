Elazığ’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gazetecilere yönelik “Basın Konutları Projesi” geceye damgasını vurdu. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve CHP Milletvekili Gürsel Erol, projeye tam destek vererek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.Elazığ’da Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mamurat’ül Aziz salonunda anlamlı bir program düzenlendi. Programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, FHGC Başkanı Serkan Gürtürk, kentteki diğer cemiyet başkanları, gazete imtiyaz sahipleri ve çok sayıda gazeteci ve aileleri katıldı. Etkinliğe ayrıca Milletvekili Gürsel Erol ile Elazığ’da çeşitli temaslarda bulunan 22 CHP milletvekili de katılarak gazetecilerle bir araya geldi. Gece, erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan ve 48 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden gazeteci Semra Demirelli anısına sinevizyon gösterimi destekli bir slayt gösterisi ile başladı. Gecede öne çıkan başlıklarından biri ise gazetecilere yönelik “Basın Konutları Projesi” oldu.Vali Hatipoğlu’ndan sürecin takibi için güvenceProgramda konuşma yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, basın konutları konusuna değinerek, bu projenin hayata geçirilmesi için görev süresi boyunca takipçi olacağını belirtti. Vali Hatipoğlu, "Sizleri toplumumuza doğru bilgileri aktaracağımız bir mecra olarak görüyoruz. Her zaman sizlerin yanında olan, sizlerin önünü açmaya çalışan bir idareci olacağız. Ben buradan çalışan gazeteci arkadaşlarımıza sevgilerimi, başarı dileklerimi iletmek istiyorum. Kendilerinin yolları ve bahtları açık olsun. Konuşulan konutlarla ilgili konuyu, elbette görevimiz süresi boyunca takip etmeye çalışacağız. Hepinize ailelerinizle beraber sağlık ve güzellikler içerisinde nice Çalışan Gazeteciler Günü geçirmenizi dileyerek iyi akşamlar diliyorum" dedi.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise basın mensuplarının yaşam standartlarının artırılması adına Basın Konutları Projesi’ne gücü yettiğince destek vereceğini ifade etti. Erol, Elazığ’da bulunan 22 CHP milletvekiliyle birlikte bu sürecin olumlu sonuçlanması için her türlü çabayı göstereceklerini dile getirdi.FHGC Başkanı Gürtürk’ten teşekkür ve temenniFHGC Başkanı Serkan Gürtürk ise projeye daha önce emek verenlere teşekkür ederek, bu anlamlı gecede Vali Hatipoğlu ve milletvekillerinden alınan destek sözlerinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Sürecin en kısa sürede olumlu bir şekilde tamamlanmasını temenni eden Gürtürk, basın çalışanlarının bu önemli kazanımı elde etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydederek, "Yaklaşık 1 yıldan bu yana Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı olarak çok değerli arkadaşlarımıza yönetim kurulu ile birlikte faaliyetleri yürütmekteyiz. Bizi en çok heyecanlandıran konu basın mensubu arkadaşlarımızın ev sahibi olmalarına yönelik attığımız adımlar olmuştur. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız cemiyet olarak TOKİ konut talebimizi geçtiğimiz günlerde bilindiği üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ortak bir talep ile iletildi. Bakanımızın bizlerin bu talebine olumlu yaklaşımı ve öncelikle hak sahibinin beklediği konutlarından sonra muhtemelen 2025 yılının sonlarına doğru atacakları yönündeki sözleri ziyadesiyle bizleri memnun etmiştir. Ben bu konuda bizleri yalnız bırakmayan valimize, tüm milletvekillerimize ve belediye başkanımıza gazeteci meslektaşlarımız adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gazeteciler olarak televizyonlarımız, günlük gazetelerimiz, internet medyası ve diğer ajanslarımızla birlikte büyük bir gücüz. Cemiyet çalışmalarımızı kendi şahsi gazetemizin bulunduğu merkezden yürütmeye çalışıyoruz. Gazeteci meslektaşlarımızın bir araya geleceği keyifli ve kaliteli zaman geçireceği sosyal tesisin cemiyetimize kazandırılması konusunda il yöneticilerimizden taleplerimizi illettik ve iletmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından şehir basınında iz bırakan isimlere plaketleri takdim edildi.