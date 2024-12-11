Tunceli Valiliği, kenti muhtemel bir depreme hazırlamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kent merkezi ve 7 ilçede içinde depreme müdahale ekipmanları ile çadırların bulunduğu konteynerler oluşturuldu.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kent merkezinde oluşturulan müdahale konteynerini gezerek ilgililerden bilgi aldı. Kentte önemli bir deprem beklentisi bulunduğunu söyleyen Vali Tekbıyıkoğlu, “Uzman görüşlerine göre Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının bir hamlede kırılması bekleniyor. Biz de geldiğimiz günden beri ilimizi depreme hazırlamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu çerçevede ilimizin her yerinde jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarını tamamladık. İlimiz merkez ve ilçelerde konteyner kentler oluşturduk. Bu konteyner kentlerimizi hem bir dönüşüm için kullanıyoruz hem de 6 Şubat depremindeki hak sahiplerinin evlerini yıktığımızda yerleştirmek için kullanıyoruz. Buraları aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanlarını yıktığımız zaman personelin ikamet problemini çözmek için de kullanıyoruz. Tunceli merkez ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarının performans analizlerini yaptırdık. Yıkılması gerekenleri yıkmaya devam ediyoruz. Yapılması gerekenler ile ilgili bakanlıklara teklifleri sunmaya gayret ediyoruz. Yine güçlendirme çalışmaları da devam ediyor” dedi.Tunceli’nin güvenlik öncelikli bir il olduğuna vurgu yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “Bu kapsamda emniyet ve jandarma personelinden istifade ederek 2 bin 500 kişiye arama-kurtarma eğitimi verdik. Bunun bir afet durumunda ilimize çok fayda getireceğini düşünüyoruz. Tunceli’yi arama-kurtarma okulu yapmak için gayretlerimiz de devam ediyor” diye konuştu.Afetlerde bekleyen değil harekete geçen ol’Afetlerde bekleyen değil harekete geçen ol’ sloganı geliştirdiklerini ifade eden Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Buna vatandaşlarımızın, üniversite gençliğimizin çok büyük teveccühünü gördük. Arama-kurtarmayla ilgili kulüp, gönüllü ve sivil toplum örgütü sayısı artmakta” şeklinde konuştu.Afete müdahale için merkez ve 7 ilçede konuşlandırılmak için konteynerler oluşturulduğunu kaydeden Vali Tekbıyıkoğlu, konteynerlere arama-kurtarma ekiplerinin müdahalesinde kullanılmak üzere gerekli ekipmanların buralara yerleştirildiğini söyledi.Tekbıyıkoğlu, deprem anında hızlı müdahale ve hayat kurtarmak için bu tür ekipmanların son derece işe yarayacağını da sözlerine ekledi.