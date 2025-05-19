Tunceli 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.Tunceli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri Tunceli Stadyumu’mda renkli görüntülere sahne oldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından gençler tarafından çeşitli sportif gösteriler yapıldı. Halk ve yöresel oyunların sergilendiği etkinlikler, renkli görüntüler oluşturdu.