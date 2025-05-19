Bingöl’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.Bingöl’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri Bingöl Stadyumu’mda renkli görüntülere sahne oldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından gençler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı 181. Filo’dan üç F-16 uçağı, Bingöl semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Kutlamalar, derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.