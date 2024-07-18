Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, asayiş ve güvenlik toplantısında, 6 ayda meydana gelen olaylar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 2024 yılının ilk 6 ayında kentte meydana gelen Asayiş ve Güvenlik olaylarını değerlendirdi. Tunceli Valiliğinde yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, “İlimizin huzur kenti olması için 4 bin 281 jandarma ve bin 630 emniyet mensubu olmak üzere 5 bin 911 personelimiz ile mesai merhumu gözetmeksizin 24 saat esaslı ve özverili bir şekilde görevimizi icra etmekteyiz. Asayiş olaylarıyla ilişkin geçen seneye oranla çok fazla bir fark yok. Bin 475 tane asayiş olayı meydana gelmiş ve bu olayların aydınlatma oranları yüzde 99’dur. Mal varlığına karşı meydana gelen olaylarda yüzde 28’lik bir düşüş meydana geldi. 2024 yılında dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık konularında ilimiz genelinde bir önceki yıla oranla düşüş gerçekleşmiştir. Özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına ilişkin kurumsal mesajlarımızı jandarma, emniyet ve valiliğimizin gönderdiği kurumsal mesajları vatandaşlarımızın dikkate almasını temenni ediyoruz. Kişilere karşı olan işlerde, 1 Ocak 15 Temmuz arası 638 olay meydana gelmiş ve geçen seneye oranla yüzde 8 bir düşüş olmuş bu olayların aydınlatma oranı ise yüzde 99’dur. Suç takip dosyaları üzerine faili meçhul olayların aydınlatılması üzerine yapılan çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda 2023 yılında bin 896 suç takip dosyasından bin 839’u aydınlatıldı. 2024 yılında 1 Ocak-15 Temmuz arasında ise bin 39 suç takip dosyasından bin 13’ü aydınlatılmıştır. Aydınlatılma oranı 2023 yılında yüzde 97 2024 yılında ise yüzde 98’e çıkmıştır. Jandarma bölgesinde ise 2023 yılında bin 161 olayda bin 152 olay aydınlatışmış aydınlatma oranı yüzde 99 oranında gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise 436 olay meydana gelmiş ve bu olayların tamamı aydınlatılmıştır. Geçmiş yıllarda meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 609 faili meçhul olayı 2024 yılına kadar 453’ü 2024 yılında 913 olmak üzere bin 366 faili meçhul olay aydınlatıldı ve halen bin 243 olayın takibi devam etmektedir. Bu rakamlar geçmiş dosyalarla yaptığımız özel bir çalışmadır. JASAT olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri, faili meçhul olayların aydınlatılması, suçun devamının önlenmesi maksadıyla kurulmuştur. JASAT timlerince 2023 yılında 49 asayiş 2 terör olmak üzere toplam 51 aranan şahıs yakalanırken bu rakam 2024 yılında ise 86 asayiş 8 terör olmak üzere toplam 94 aranan şahıs yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir. Aile içi ve kadına şiddet olaylarında yüzde 1’lik bir düşüş var. 2024 yılı 15 Temmuz’a kadar 15 bin 101 kadına, kadına el kalkamaz mottolu 13 bin 604 bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir. Yol kontrol ve aram noktalarında yapılan faaliyetlerde 365 tane aranan şahıs ve bin 832 tane yoklama kaçağı yakalanmıştır. Burada da yaka kameralarımızı ve tabletlerimizi arttırdık. 127 tane yaka kamerası 155 adet tabletle vatandaşlarımıza huzurlu ortamı tesis etmek adına daha hızlı hizmet vermekteyiz. Uyuşturucu olaylarında 2024 yılında 83 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 133 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1’i de tutuklanmıştır” dedi.“Tunceli Emniyet Müdürlüğümüzce ülke genelinde fuhuş amaçlı asılsız vaatlerle 2 yılda 50 milyon lira vurgun yapan bir çete çökertildi”Narko-rehber ve narko-anne faaliyetleri yaptıklarının da altını çizen Vali Tekbıyıkoğlu, “Çünkü uyuşturucunun bir kısmı bilinmekte ama materyaller kısmı bilinmemektedir. Özellikle esnaflarımıza ve vatandaşlarımızın çoklukla bulundukları, kahvehaneler, cafeler, lokantalar ve parklarda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaları ve kullanılan ekipmanların tanıtımı noktasında bazı bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. 13 bin 922 kişiye ulaşıldı. Bilinen bir şeyle mücadele daha kolay bilinmeyenle daha zor olur. KOM olaylarında önemli malzemeler ele geçirdik. 345 adet kesici adet 20 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 3 adet şarjör, 1 adet kaçak oto, 2 adet telsiz, 562 adet sentetik hap, 11 adet hint keneviri, 4 bin 132 gram kubar esrar, 55 gram skunk, 416 gram toz esrar ve 50 gram bonzai yapılan çalışmalarda ele geçirilmiştir. Yine 2024 yılı içerisinde ilimiz merkezli 4 ilde operasyonlar gerçekleştirdik. Burada da 53 şüpheli şahıs, terör örgütüne mensup olmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlar adli makamlara havalesi gerçekleştirildi. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar 2024 yılı içerisinde toplam 3 bin 763 operasyonda 68 adet mağara, sığınak kullanılamaz hale getirildi. Bu mağaralarda 9 adet silah, 739 adet mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri, 15 adet EYP, 5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Yine 2024 yılı içerisinde ilimiz merkezli 4 ilde operasyonlar gerçekleştirdik. Burada da 53 şüpheli şahıs, terör örgütüne mensup olmak ve terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlar adli makamlara havalesi gerçekleştirildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğümüzce ülke genelinde fuhuş amaçlı asılsız vaatlerle 2 yılda 50 milyon lira vurgun yapan bir çete çökertildi. Bunun mağduru bizim ilimizdeydi ama failleri başka illerdeydi. Asayiş şube müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara kullanmış olduğu tespit eden 16 GSM hattı üzerinden çalışmalar gerçekleştirildi, 17 şahıs gözaltına alındı ve 13 şahıs ise tutuklandı. Yapılan çalışmalara göre 29 vatandaşımızın dolandırıldığı, mağdur olduğu tespit edildi” cümlelerini kullandı.