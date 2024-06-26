Ankara’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen ‘Turistik Tatvan Treni’nin yolcuları Nemrut Krater Gölü, Selçuklu Mezarlığı ve Bitlis’te tarihi mekanları gezdi.Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla düzenlediği ‘Turistik Tatvan Treni’, 2 günlük seyahatin ardından önceki gece saat 23.00 sıralarında Tatvan’a ulaştı.Karşılamanın ardından konaklayacakları yerlere yerleştirilen trenin yolcuları gün içerisinde de Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Nemrut, Bitlis merkezdeki tarihi han, hamam, köprü ve medreseleri gezdi.Turistik Tatvan treni bugün akşam saatlerinde getirdiği yolcuları alarak Tatvan Garı’ndan Ankara’ya doğru hareket edecek.