Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri unutmayarak yüzlerce kişiye yardım eli uzattı.Gönüllüler, bayram öncesi yalnız yaşayan yaşlıların evlerinde temizlik yaparak bayram hazırlıklarına destek oldu. 100 yetim çocuğu da mağazaya götürerek bayramlık kıyafet seçmelerine imkan sağladı. Bayram arefe günü ise şeker ve tatlı dağıtımı gerçekleştirildi. Kızılay ekipleri, kurban eti ve kavurma da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, "Bayramın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 600 çocuğa mağazada kıyafet giydirildi, 500 çocuğa kıyafet verildi, ilçelerde toplam 1500 parça ürün dağıtıldı. 300 aileye kurban payı, 200 aileye bayram şekeri ve 200 aileye de bayram tatlısı ulaştırdık. Ailelerimizin yanında olmaya, kapılarını çalmaya devam edeceğiz" dedi.Kızılay’ın yardımlarıyla bayram sevincini doyasıya yaşayan vatandaşlar, Kızılay’a ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.