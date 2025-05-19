Erzurum’un Tortum ile Uzundere ilçelerinin sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile köy yaşamını vitrine çıkartmak amacıyla düzenlenen foto safari yarışması renkli görüntülere sahne oldu.Tortum ve Uzundere Kaymakamlıkları ile Belediyeleri’nin yanı sıra Tortum-Uzundere Yerel Eylem Grubu’nun (TUYEG) ortaklaşa düzenlediği fotoğraf yarışmasının ilk ayağı Uzundere’de gerçekleşti. Hazırlanan formları Uzundere Belediyesi’nde doldurarak yarışmacı olmaya hak kazanan fotoğraf tutkunlarının, başta Tortum Şelalesi olmak üzere Uzundere’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görüntülemek için gün boyu koşturduklarını belirten Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, yaşanan koşuşturma ve heyecanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Fotoğraf yarışması düzenleme fikrinin, geçtiğimiz yıl Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy ile yaptıkları bir sohbet sırasında gündeme geldiğini hatırlatan Kaymakam Bayram, ilerleyen zamanda fikri olgunlaştırarak hazırlıklara başladıklarını bildirdi.Her iki ilçenin de son derece önemli turizm değerlerine sahip olduğunu, Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü’nün yanı sıra Öşvank ve Haho (Meryem Ana) gibi iki tarihi kilisenin ilçe sınırları içinde yer aldığına dikkat çeken Kaymakam Fatih Bayram, gürül gürül akan dereleri, çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeleri ve yeşilinin her tonu ile bezeli dağlarının fotoğraf tutkunları açısından görülmesi ve görüntülenmesi gereken yerler olduğunu ifade etti.İki aşamalı yarışmada birincilere 10’ar, ikincilere 6’şar, üçüncülere de 4’er bin lira ödül verildiğini kaydeden Kaymakam Bayram, jüri özel ödülüne layık eser sahibine 2 bin, mansiyon olarak da 8 eser sahibine biner lira ödül verileceğini, önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirme sonrası, derece alan fotoğrafların kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.