Ardahan’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Stadındaki kutlamalara Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Uzuner, günün anlam ve önemini beliren konuşmasını gerçekleştirdi.Konuşmanın ardından Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik, judo ve güreş sporcuları bir gösteri gerçekleştirdi. Halk oyunları gösterisinin ardından Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.