Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan 2,5 kilometrelik imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin dört bir tarafına ulaşımı daha kolay, rahat ve konforlu hale getirmek için imar yollarını teker teker açarak, vatandaşların yaşam standartını yükselten yatırımlarına yenilerini eklediklerini söyledi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Topsöğüt Karşıyaka Mahallesi’ndeki 2,5 kilometrelik yolun açılmasına yönelik çalışmaları inceledi.Mahallelerine kazandırılan yeni yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sunan Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İçli, "İmar uygulaması için belediyemize yaptığımız başvuruların olumlu sonuçlanmasıyla birlikte 2,5 kilometre uzunluğundaki imar yolumuz açılıyor. Bu yolun açılmasıyla birlikte doğalgaz başta olmak üzere alt yapı hizmetlerine daha hızlı bir şekilde kavuşmuş olacağız. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Ziyaret sırasında bölgedeki yeni dönem yatırımların süreçleri hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un planlı ve modern gelişimini sürdürmek adına imar planında yer alan yeni imar yollarını teker teker açtıklarını söyledi. Daha yaşanabilir, daha erişilebilir bir Yeşilyurt için durmadan çalışmaya devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Geçit, Topsöğüt Karşıyaka Mahallesi’ndeki 2,5 kilometrelik imar yolunun açılmasıyla birlikte bölgeye ulaşımı daha kolay hale getirip, alt yapı hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde bölgeye ulaşımını rahatlatacaklarını belirtti.Yeşilyurt’un her geçen yeni bir yatırım ve hizmetle buluşmaya devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, "İlçemizin değişimine ve dönüşümüne ışık tutan yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekiplerimizin Topsöğüt Karşıyaka mahallemizde gerçekleştirdiği imar yolu açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu mahallemizin ulaşım ağını yenilemek, yeni yollar açarak araç ve trafiğini rahatlatmak ve alt yapı hizmetlerinin bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 2,5 kilometrelik imar yolunu açıyoruz. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte açılan yolumuzu asfaltlayarak buraya konforlu, akıcı ve güvenli yeni bir yol güzergâhı kazandırmış olacağız" diye konuştu.Başkan Geçit, konuşmasının sonunda ilçede bir yandan rezerv alan ve afet konutları ile kırsal yaşam konutlarının yapımlarının aralıksız devam ettiğini, bununla birlikte kendi görev ve yetki alanlarındaki alt ve üst yapı yatırımlarıyla ilçeyi ayağa kaldıracak yatırımlara aralıksız devam ettiklerini sözlerine ekledi.