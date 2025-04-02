Elazığ’da park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.