Erzurum’da beylik tabancasıyla aracı içinde intihar eden ve bir süre önce uzman çavuşluktan istifa ederek memleketine gelen Timur Turan, son yolculuğuna dua ve gözyaşları ile uğurlandı.Dün sabah saatlerinde Erzurum-Tortum Yolu üzerinde otomobilin içerisinde ölü olarak bulunan Timur Turan’ın beylik tabancasıyla canına kıydığı ortaya çıkmıştı.5 ay önce kendi isteği ile uzman çavuşluk görevinden ayrıldığı öğrenilen Timur Turan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narman’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.