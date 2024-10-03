Kars’ta çeşitli suçlardan aranan 432 kişi güvenlik güçlerince yakalandı.Kars’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nca 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı.Yapılan çalışmalarda hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan 94, 5-10 yıl arası 5, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, yoklama kaçağı 57 ve diğer suçlardan aranan 273 olmak üzere toplam 432 aranan şahıs yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 432 kişiden 102’si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.